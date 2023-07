Clamoroso nella scherma: un’atleta russa blocca la pedana e chiede la vittoria!

Smirnova occupa pedana per 45 minuti

Al termine dell’incontro, l’ucraina Kharlan ha scelto di non stringere la mano all’avversaria russa, ma ha semplicemente toccato con la punta della sciabola l’avversaria. A quel punto, la russa Anna Smirnova ha preso una sedia, l’ha piazzata sulla pedana ed è rimasta seduta chiedendo la vittoria per il mancato saluto dell’avversaria. Dopo essere rimasta seduta per circa 45 minuti ha lasciato la pedana in seguito ad un colloquio prima con il suo maestro e successivamente con un delegato Fie.