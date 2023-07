Mondiali di scherma: argento Italia nella spada femminile, Polonia campione

MILANO - È sfumato in finale il sogno della medaglia d'oro per l'Italia della spada femminile ai Mondiali di Milano , dove il quartetto del ct Dario Chiadò composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria ed Alberta Santuccio è stato sconfitto dalla Polonia e deve così 'accontentarsi' della medaglia d'argento .

L'argento della spada femminile è l'ottava medaglia azzurra

Prima di essere sconfitte dalle polacche (32-28 il risultato della finale), le azzurre avevano superato la Finlandia al debutto (45-22), il Canada agli ottavi (45-30), Hong Kong nei quarti (29-26) e la Svizzera in semifinale (40-36). Per l'Italia 'padrona di casa' arriva comunque l'ottava medaglia (2 ori, 3 argenti e 3 bronzi) in questa competizione iridata., bottino che permette di eguagliare il risultato dei Mondiali 2022 in Egitto.