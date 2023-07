Giornata d'oro per l'Italia: trionfa sia la spada maschile che il fioretto femminile a squadre

MILANO - Altri trionfi dell'Italia ai Mondiali di Scherma in corso a Milano, con la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre e poi quella della spada a squadre. Il quartetto azzurro composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha battuto in finale la rivale Francia con il punteggio di 45-39. Stesso discorso per i ragazzi della spada, che hanno messo sotto sempre la Francia poco più tardi.