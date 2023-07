Bufera nella scherma, Ka Long batte Garozzo e zittisce il pubblico: il gesto scatena le polemiche

MILANO - È mancata la lode, ma l’Italscherma supera il Mondiale casalingo a pieni voti. Dieci podi, trionfo nel medagliere e tanti sogni d’oro per l’Olimpiade di Parigi 2024, a dispetto dell’ultima giornata conclusa senza ulteriori acuti. A zittire, in tutti i sensi, le ambizioni azzurre è stata Hong Kong che, a sorpresa, ha eliminato i campioni mondiali ed europei in carica. Ha fatto discutere il gesto dell’olimpionico Cheung Ka Long che, dopo aver infilzato Daniele Garozzo (proprio come nella finale individuale di Tokyo) con la stoccata del 45-40, ha messo il dito sulla bocca, rivolgendosi verso il pubblico. Una reazione che ha infastidito Filippo Macchi e il c.t. azzurro Stefano Cerioni. Quest’ultimo ha commentato così: «Sono subito andato a chiedergli perché l’avesse fatto e il loro c.t., il francese Gregory Koenig, mi ha risposto male dicendo di non parlare con il suo atleta. Comunque poi ho cercato Maurizio Zomparelli, il mio preparatore atletico da sempre, e ci siamo chiariti e abbracciati». Ci ha pensato lo stesso Cheung, dopo aver guidato i compagni al primo bronzo a squadre iridato della storia, a spiegare le ragioni dello sfogo. «Tutti gridavano sugli spalti per l’Italia, come normale in un Mondiale casalingo, ma ho trovato antisportivo il loro comportamento nell’accompagnare con mormorii le decisioni arbitrali a nostro favore - ha spiegato - In quel momento, è stato tutto immediato ed era solo un modo di festeggiare, non volevo mancare di rispetto ai fiorettisti italiani, perché siamo tutti amici e quello che succede in pedana termina lì. Questa medaglia per me è ancora più bella del titolo olimpico perché l’abbiamo vinta insieme e ci siamo supportati a vicenda».