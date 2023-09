"Forza ragazzi, tocca a voi": gli olimpici di scherma caricano i paralimpici al Mondiale

“Adesso tocca a voi. Forza ragazzi!”. È il messaggio che, dal canale Instagram della Federazione Italiana Scherma, gli atleti azzurri del settore olimpico lanciano ai loro “amici e colleghi” del team paralimpico in vista del Campionato del Mondo Terni 2023, in programma dal 3 all’8 ottobre. I fiorettisti Martina Favaretto e Filippo Macchi, la sciabolatrice Martina Criscio e la spadista Alberta Santuccio sono stati i primi rappresentanti della Nazionale olimpica a inviare, attraverso le Stories di IG, un “in bocca al lupo” agli schermidori che rappresenteranno il Tricolore nella kermesse iridata in Umbria (valevole come Qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024), ma anche un appello a tutti gli appassionati affinché siano presenti, numerosi e calorosi, sugli spalti del PalaTerni. Messaggio in “duplice veste”, poi, quello lanciato dal fiorettista Alessio Foconi, come tutti “tifoso” della squadra azzurra paralimpica e però pure “padrone di casa”, testimonial del Mondiale ternano insieme alla super-campionessa Valentina Vezzali.

È un simbolico ma significativo segnale dello spirito di condivisione e compattezza delle Nazionali italiane, già unite nel recente passato nei ritiri integrati che li hanno portati a vivere insieme gli allenamenti collegiali, e anche un “ricambiare”, da parte degli atleti olimpici, il sostegno ricevuto nel Campionato del Mondo dello scorso luglio a Milano. Così la scherma italiana si avvicina al secondo Mondiale in casa del 2023.