Mondiali, Bebe Vio carica: «Venite a tifare per noi»

Count down agli sgoccioli per il Campionato del Mondo di scherma paralimpica Terni 2023. L’evento sarà presentato in conferenza stampa domani alle 15.30 presso il Palazzo Montani Leoni, grazie all’ospitalità della Fondazione Carit. Da martedì 3, dopo la Cerimonia d’apertura alla presenza – tra gli altri – del Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il via alle gare nel nuovo PalaTerni fino a domenica prossima. Grande attesa per la delegazione azzurra, composta da 24 atleti guidati dal Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e dai commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola. A suonare la carica e a chiamare “a rapporto” il pubblico è la campionessa mondiale in carica del fioretto femminile, Bebe Vio Grandis. «Sono emozionatissima. Il campionato del mondo a Terni rappresenta per me una tappa davvero speciale. Penso soprattutto alle competizioni a squadre: vogliamo arrivare alla Paralimpiadi di Parigi 2024 e per questo rinnovo un appello al pubblico, affinché ci supporti al massimo in questa splendida avventura».