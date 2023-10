Coppa Europa, trionfo Fiamme Oro nella sciabola maschile e nella spada femminile

CAGLIARI – Una doppietta delle Fiamme Oro sigla la prima giornata di gare della Coppa Europa per Club di Scherma Cagliari 2023. Nelle gare di spada femminile e sciabola maschile in programma al PalaPirastu, ha suonato due volte l’inno di Mameli.

Nella spada femminile, le Fiamme Oro (Alice Clerici, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi) si confermano ancora una volta campionesse d’Europa superando in finale per 45-39 la prima squadra dell’Ucraina (Vlada Kharkova, Olena Kryvytska, Darja Varfolomyeyeva). Terzo posto per le francesi del Levallois SC (Julia Caron, Alexandra Louis Marie, Solene Mbiim, Coraline Vitalis), che in finale superano il secondo team dell’Ucraina (Inna Brovko, Kseniya Pantelyeyeva, Yuliya Svystil) col punteggio di 45-34. Quinto posto per l’altra italiana, l’Aeronautica Militare (Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Federica Isola, Carola Maccagno), sconfitta 41-34 ai quarti dall’Ucraina 2.

Fiamme Oro che bissano anche il titolo conquistato un anno fa nella sciabola maschile (Francesco Bonsanto, Luca Curatoli, Riccardo Nuccio, Pietro Torre) grazie alla vittoria per 45-43 in una finale equilibratissima contro la Dinamo Bucarest (Rares Ailinca, George Dragomir, Iulian Teodosiu, Paul Ursachi). Terzo posto per le Fiamme Gialle (Enrico Berrè, Francesco D’Armiento, Lorenzo Ottaviani, Luigi Samele) che, con Gigi Samele fuori per infortunio dalla mattinata riescono a superare nella finalina France Clamart (Benjamin Ducerf, Evan Fraboulet, Remi Garrigue, Nicolas Iliasz) per 45-32, dopo aver ceduto in semifinale alla Dinamo Bucarest col punteggio di 45-40.