Nuovi guai per Andrea Cassarà: indagato per produzione di materiale pedopornografico

Un nuovo guaio giudiziario per Andrea Cassarà. Al fiorettista azzurro, secondo quanto riporta il Corriere della sera, sarebbe stato sequestrato il cellulare dai Carabinieri, dopo la denuncia di una ragazza di 15 anni. Nello smartphone dell'atleta azzurro ci sarebbe un video girato negli spogliatoi della palestra San Filippo a Brescia, e che ritrae la minorenne mentre si faceva la doccia . Cassarà è sotto indagine per produzione di materiale pedopornografico.

Cassarà, l'accusa del 2009

Si attende l'analisi del cellulare per capire se l'accusa sia veritiera o no. Nel 2009 il fiorettista azzurro (campione mondiale, quattro volte campione europeo e campione olimpionico a squadre ad Atene e Londra) era stato denunciato e poi prosciolto in Cassazione per atti osceni nei confronti di una donna.

Cassarà, la nota della Federazione Scherma

"La Federazione Italiana Scherma ha ricevuto ufficialmente questa mattina (24 ottobre 2023) informazione dal Centro Sportivo Carabinieri di una denuncia a carico del tesserato Andrea Cassarà. A seguito di ciò, la Federazione si è immediatamente attivata per trasmettere la comunicazione alla Procura Federale, al fine di avviare tempestivamente i procedimenti conseguenti", questa la nota della federazione che certifica l'indagine in corso sull'azzurro.