A Nocera Inferiore oggi prima prova di qualifica spada categoria Assoluti

NOCERA - Ancora scherma a Nocera Inferiore. Oggi appuntamento con la prima prova di qualifica di spada della categoria Assoluti. Al PalaCoscioni si riaccendono i riflettori ed è un periodo “caldo” per le pedane campane dopo la prima prova interregionale Under 14 e la prova regionale di qualifica di spada categoria Giovani e Cadetti che si sono svolte a metà mese.

Momenti storici per la città salernitana fortemente voluto dalla polisportiva Ager Nucerinus, la giovane società schermistica di cui la (ex) campionessa Rosanna Pagano è direttore tecnico: “Siamo una piccola realtà che però cresce a vista d’occhio - aveva sottolineato la sciabolatrice Campionessa del Mondo nel 2003 - Il nostro obiettivo è quello di far diventare la nostra polisportiva un punto di riferimento per tutti i giovani, ma miriamo anche a rappresentare un polo d’eccellenza per la sciabola campana”.

Fine settimana di festa anche perchè si è svolta l’assegnazione del primo premio “Città di Nocera” per l’impegno profuso nel mondo della scherma all’atleta pluridecorata Rossana Pasquino, reduce da uno straordinario bis di bronzo al Campionato del Mondo di Terni, al maestro Alberto Coltorti, fautore di talentuosi sciabolatori, e al dirigente Matteo Autuori, consigliere della Federazione Italiana Scherma e che, da tutta una vita, si dedica con professionalità e dedizione alla disciplina della scherma, riuscendo ad elevare la sua visibilità anche a livello regionale, tutto alla presenza del Presidente del Comitato regionale Aldo Cuomo e del Vicepresidente Vincenzo Agata.