"Io e te sulla stessa pedana": a Viterbo si fa il futuro parlando di equiparazione tra scherma olimpica e paralimpica

“Io e te sulla stessa pedana”: è il titolo dell’incontro che il Comune di Viterbo ha fortemente voluto e che si svolgerà sabato 25 novembre, a partire dalle 17, nella prestigiosa cornice istituzionale della Sala Regia di Palazzo dei Priori. Passione e inclusività corrono sulla stessa pedana e ospiti del pomeriggio di riflessioni e testimonianze saranno gli atleti azzurri della Nazionale di scherma paralimpica Edoardo Giordan, Leonardo Rigo e Julia Markowska. Un appuntamento ulteriormente arricchito dai videomessaggi che hanno voluto lasciare la campionessa paralimpica Bebe Vio Grandis e il campione olimpico Daniele Garozzo, oltre al Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi (impegnato in quella giornata nel Congresso FIE in Egitto) e al presidente delle Fiamme Oro Francesco Montini: il gruppo sportivo della Polizia è il vettore pilota nel programma di integrazione del mondo paralimpico, con la scherma al primo posto.

A fare gli onori di casa la Sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, l’Assessore allo sport e all’accessibilità Emanuele Aronne, e la Consigliera delegata alle nuove generazioni Francesca Pietrangeli. L’evento sarà aperto da una chiacchierata sul libro “Le leggende della scherma” edito da Diarkos e uscito a maggio 2022, scritto dal nostro Fabio Massimo Splendore che al tavolo avrà con sé il capo ufficio stampa della FIS Dario Cioffi e Irene Vecchi, sciabolatrice olimpica autrice della prefazione di questo lavoro scelto come premio dalla Federscherma, per i ragazzi risultati meritevoli di riconoscimento nella penultima edizione del progetto federale “Incentivazione allo Studio”. All'interno del libro anche le storie paralimpiche di Bebe Vio e di Andrea Pellegrini.

Il dibattito avrà come ospiti anche il direttore tecnico delle Fiamme Oro, Andrea Aquili, il ct della Nazionale paralimpica di sciabola Marco Ciari e il Presidente del Comitato regionale Federscherma Lazio, Claudio Fontana. Verrà coinvolto tutto l'associazionismo sportivo del territorio e tra gli ospiti in sala ci sarà anche Federico Meli, tecnico che ha alimentato la passione della scherma nella città di Viterbo lavorando anche con Edoardo Giordan all'inizio del suo percorso: per lui Meli ha scritto persino una canzone, fatto assolutamente unico, dal titolo "Edoardo", che è diventato un video a cui lo stesso Giordan ha partecipato da protagonista.