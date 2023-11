Il Congresso FIE in Egitto incorona la scherma italiana. Il doppio trionfo dei fratelli Di Veroli

Due Coppe per due fratelli. Nella pioggia di riconoscimenti per la scherma italiana a Sharm El-Sheikh, durante il Congresso FIE 2023 svoltosi ieri, spiccano le due Coppe del Mondo sollevate al cielo d’Egitto da Davide e Damiano Di Veroli: il primo, fratello maggiore, ha ritirato il trofeo iridato vinto nella spada categoria Assoluti, mentre per “il secondo” di famiglia, Damiano, è arrivata la Coppa di fioretto tra gli Under 20. Per i due schermidori romani un momento decisamente speciale, nel contesto del meeting della Federazione Internazionale di Scherma in cui l’Italia s’è vista insignire del prestigiosissimo “Gran Premio delle Nazioni”.

Il massimo riconoscimento dell’anno, andato agli azzurri per il trionfo nel Medagliere al Mondiale di Milano (dopo la vittoria agli Europei Assoluti, tra Plovdiv e Cracovia), fotografa così un 2023 da ricordare per la Federazione Italiana Scherma presieduta da Paolo Azzi, che ha ritirato il “Grand Prix of Nations Senior” insieme al Vicepresidente Vincenzo De Bartolomeo.

Al Presidente della FIS e al Vicepresidente vicario Maurizio Randazzo, inoltre, sono state consegnate altre due Coppe del Mondo vinte nell’ultima stagione dal nostro fioretto femminile: quella a Squadre tra gli Assoluti, conquistata dalle azzurre del CT Stefano Cerioni dopo l’oro mondiale a Milano, e quella di Aurora Grandis tra le Under 20.

Un Congresso ricco di soddisfazioni, dunque, per la Federazione Italiana Scherma, rappresentata come detto in Egitto dal Presidente federale Paolo Azzi, che è anche componente dell’Esecutivo FIE, e dai Vicepresidenti Maurizio Randazzo (vicario) e Vincenzo De Bartolomeo. Presenti ovviamente il Presidente della Confederazione Europea di Scherma, Giorgio Scarso, e i rappresentanti italiani degli organismi settoriali della Federazione Internazionale di Scherma, Giuseppe Cafiero per la Commissione Regolamenti, e Giandomenico Varallo che presiede quella SEMI.

A Sharm El-Sheikh, inoltre, sono stati assegnati i prossimi Campionati del Mondo giovanili e Assoluti in programma dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel dettaglio, nel 2025 i Mondiali Cadetti e Giovani si terranno a Wuxi, in Cina, mentre quelli Assoluti a Tbilisi, in Georgia, città che raccoglierà di fatto il testimone da Milano, sede dell’ultima edizione pre-olimpica (nel 2025, inoltre, gli Europei saranno ospitati da Genova). Per il 2026, infine, appuntamenti a Rio, in Brasile, per il Campionato del Mondo Under 17/Under 20, e a Hong Kong per la massima kermesse iridata degli Assoluti.

Congresso FIE 2023 – Sharm El Sheikh, i premi azzurri:

Coppe del Mondo di Spada maschile Assoluti Individuale: Davide Di Veroli

Coppe del Mondo di Fioretto femminile Assoluti a Squadre: Italia

Coppe del Mondo di Fioretto maschile Under 20 Individuale: Damiano Di Veroli

Coppe del Mondo di Fioretto femminile Under 20 Individuale: Aurora Grandis

Gran Premio delle Nazioni Assoluti: Italia