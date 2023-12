Coppa del mondo paralimpica: da domani 9 nazionali in pedana, tra loro Pasquino, Giordan e Trigilia

Dopo le straordinarie emozioni del Mondiale di Terni, chiuso con il bottino record di 12 medaglie azzurre, riparte dall’Asia la Coppa del Mondo di scherma paralimpica in pieno rush finale per la Qualifica ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Sarà la città thailandese di Nakhon Ratchasima a ospitare l’ultima tappa dell’anno solare 2023 del circuito iridato di scherma in carrozzina, con gare in programma da martedì 5 a venerdì 8 dicembre.

A causa delle defezioni - a scopo precauzionale - di Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Bebe Vio Grandis, tre fra i grandi protagonisti dell’ultimo Campionato del Mondo, sono 9 gli atleti italiani pronti a salire in pedana in Thailandia, guidati dal Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e dai Responsabili d’arma Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto.