Orleans, Vancouver, Tokoname e Novi Sad: 72 nazionali in pedana per le gare di Coppa del Mondo

Sei specialità impegnate e 72 azzurri in pedana nel lungo e intensissimo weekend di Coppa del Mondo che da giovedì 7 a domenica 10 dicembre si dipanerà in quattro sedi e tre Continenti. C’è di tutto e di più nel fine settimana internazionale della scherma che vedrà la sciabola maschile e femminile affrontare il Grand Prix FIE di Orleans (Francia), dove sono in programma soltanto competizioni Individuali a punteggio raddoppiato, la spada maschile e femminile di scena a Vancouver (Canada) per gare sia Individuali che a Squadre, mentre il fioretto si “sdoppierà” tra Tokoname (Giappone) per gli uomini e Novi Sad (Serbia) per le donne, in entrambi i casi tanto con prove Individuali quanto a Squadre. Un calendario fittissimo di assalti, a cui la scherma italiana, guidata dai Commissari tecnici Nicola Zanotti per la sciabola, Dario Chiadò per la spada e Stefano Cerioni per il fioretto, arriva con grandi motivazioni e aspettative, decisa a imprimere un’ulteriore accelerazione sulla strada della Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024.

SCIABOLA A ORLEANS

La storica tappa di Orleans, dove gli azzurri del CT Nicola Zanotti stanno svolgendo in questi giorni un allenamento di rifinitura, rappresenterà il primo Grand Prix – solo gara Individuale – della stagione per la sciabola, al via giovedì 7 con le fasi preliminari della competizione maschile. Questi i 12 sciabolatori italiani in gara: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre.

Altrettante le azzurre iscritte alla prova femminile che prenderà il via da venerdì 8 con i gironi di qualificazione: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rosella Gregorio, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi e Mariella Viale.

A guidare l’Italia della sciabola in Francia ci saranno il CT Nicola Zanotti e i maestri Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico e Cristiano Imparato; con loro anche i fisioterapisti Benedetto Coraci e Marco Sciunnacche.

Ad Orleans la giornata clou del primo GP FIE stagionale sarà sabato 9 dicembre, nella sempre suggestiva location dello Zenith, con inizio delle fasi finali alle ore 18.30.

SPADA A VANCOUVER

Dalla serata italiana di giovedì 7 partirà la tappa di Coppa del Mondo di spada a Vancouver.

In Canada per il gruppo del CT Dario Chiadò sono in programma sia le gare Individuali che quelle a Squadre. Saranno le donne ad aprire il lungo weekend nord-americano con le fasi preliminari. La spedizione azzurra femminile è composta da Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi.

Nella notte tra venerdì e sabato, poi, l’inizio delle qualificazioni per gli uomini. Anche in questo caso 12 spadisti italiani presenti: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Fabrizio Di Marco, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Indisponibile e a riposo Gabriele Cimini, uno dei componenti del team di spada maschile laureatosi Campione del Mondo a Milano 2023.

Dalla sera di domenica spazio alle due competizioni a Squadre. Il quartetto azzurro femminile sarà formato da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Al maschile, invece, l’Italia si schiererà con Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara.

La spedizione italiana in Canada sarà condotta dal CT Dario Chiadò, insieme ai maestri Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo e Daniele Pantoni, supportati dal medico Riccardo Foti, dal fisioterapista Maurizio Isaschi e dal tecnico delle armi Gianluca Farinelli.

Nelle giornate clou di sabato 9 (gare Individuali) e domenica 10 dicembre (prove a Squadre), sulle pedane del Vancouver Convention Centre, gli assalti inizieranno nella mattinata canadese (le ore 18 nel nostro Paese), le fasi finali si svolgeranno dunque quando in Italia saranno le 2 di notte.

FIORETTISTI A TOKONAME

Nella notte tra giovedì e venerdì lo start anche della gara di Tokoname, sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Tra i 12 gli azzurri presenti, spicca il ritorno del Campione del Mondo in carica Tommaso Marini. “Quattro mesi dopo l’intervento alla spalla non vedo l’ora di tornare in gara. Sono felicissimo di tornare a tirare e lo farò divertendomi come sempre”, ha detto la medaglia d’oro di Milano 2023. Con lui nella prova Individuale, che vivrà poi la sua giornata clou tra l’alba e la mattinata italiana di sabato 9, in pedana Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi e Tommaso Martini.

Nella notte tra sabato e domenica la gara a Squadre a cui l’Italia si presenterà con il quartetto composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, quest'ultimo nella foto (Bizzi) con il ct Cerioni che sarà in GIappone con i maestri Fabio Galli e Filippo Romagnoli. Lo staff è completato dal medico Alessandro Buttà e dalla fisioterapista Sara Primavera.

Il fuso orario pone il Giappone otto ore “in avanti”: dunque le due giornate più importanti a Tokoname, quelle di sabato 9 (tabellone principale della competizione Individuale) e domenica 10 dicembre (prova a Squadre), inizieranno quando nel nostro Paese sarà l’1.30 di notte, mentre le finali sono previste dalle ore 9 italiane.

FIORETTISTE A NOVI SAD

Infine il fioretto femminile, che disputa la sua prima prova di Coppa del Mondo per la stagione 2023/2024 a Novi Sad, dove venerdì 8 dicembre si aprirà il sipario con le fasi preliminari della competizione Individuale, che vivrà sabato 9 la sua giornata decisiva. Queste le 12 azzurre impegnate nella trasferta in Serbia: Giulia Amore, Martina Batini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e la campionessa mondiale Alice Volpi.

Domenica la prova a Squadre, nella quale l’Italia sarà in pedana con il quartetto Campione del mondo in carica, formato da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

Al seguito delle fiorettiste, a Novi Sad, i maestri Eugenio Migliore, Alessandro Piccini e Giovanna Trillini dello staff tecnico del CT Stefano Cerioni, insieme al fisioterapista Alessandro Moccia.

Orari classici da “gara europea” per il fioretto femminile, con le giornate clou di sabato 9 (tabellone principale della gara Individuale) e domenica 10 dicembre (competizioni a Squadre) che vivranno le fasi finali nel pomeriggio.

GRAND PRIX DI SCIABOLA MASCHILE E FEMMINILE

Orleans (Francia), 7-9 dicembre 2023

Atleti sciabola maschile: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre

Atlete sciabola femminile: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rosella Gregorio, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi, Mariella Viale

Responsabile d'arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico, Cristiano Imparato

IL PROGRAMMA

Giovedi 7 dicembre

Ore 11: Inizio fase a gironi e tabellone preliminare gara individuale maschile

Venerdì 8 dicembre

Ore 11: Inizio fase a gironi e tabellone preliminare gara individuale femminile

Sabato 9 dicembre

Ore 9: Inizio tabellone principale da 64 gara individuale maschile e gara individuale femminile

Ore 18.30: Fasi finali

COPPA DEL MONDO DI SPADA MASCHILE E FEMMINILE

Vancouver (Canada) 7-10 dicembre 2023

Atlete azzurre prova individuale: Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi

Atleti azzurri prova individuale: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Fabrizio Di Marco, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Squadra azzurra spada femminile: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi

Squadra azzurra spada maschile: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Valerio Cuomo

Responsabile d'arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni

Medico: Riccardo Foti

Fisioterapista: Maurizio Isaschi

Tecnico delle armi: Gianluca Farinelli

IL PROGRAMMA

Giovedi 7 dicembre

Ore 18 (orario italiano): Inizio fase a gironi e tabellone preliminare gara individuale femminile

Venerdì 8 dicembre

Ore 18 (orario italiano): Inizio fase a gironi e tabellone preliminare gara individuale maschile

Sabato 9 dicembre

Ore 17 (orario italiano): Inizio tabellone principale da 64 gara individuale maschile e gara individuale femminile

Ore 2* (orario italiano): Fasi finali

Domenica 10 dicembre

Ore 18 (orario italiano): Inizio gara a squadre maschile e gara a squadre femminile

Ore 2* (orario italiano): Fasi finali

*orario suscettibile di variazioni

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO MASCHILE

Tokoname (Giappone), 8-10 dicembre 2023

Atleti azzurri prova individuale: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

Squadra azzurra fioretto maschile: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini.

Responsabile d'arma: Stefano Cerioni

Staff tecnico: Fabio Galli, Filippo Romagnoli

Medico: Alessandro Buttà

Fisioterapista: Sara Primavera

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 dicembre

Ore 3 (orario italiano): Inizio fase a gironi e tabellone preliminare gara individuale

Sabato 9 dicembre

Ore 1.30 (orario italiano): Inizio tabellone principale da 64 gara individuale

Ore 9 (orario italiano): Fasi finali

Domenica 10 dicembre

Ore 1.30 (orario italiano): Inizio gara a squadre

Ore 9 (orario italiano): Fasi finali

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO FEMMINILE

Novi Sad (Serbia), 8-10 dicembre 2023

Atlete azzurre prova individuale: Giulia Amore, Martina Batini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Alice Volpi

Squadra azzurra fioretto femminile: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Staff tecnico: Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Giovanna Trillini

Fisioterapista: Alessandro Moccia

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 dicembre

Ore 9: Inizio fase a gironi e tabellone preliminare gara individuale

Sabato 9 dicembre

Ore 10: Inizio tabellone principale da 64 gara individuale

Ore 18: Fasi finali

*orario suscettibile di variazioni

Domenica 10 dicembre

Ore 9: Inizio gara a squadre

Ore 18: Fasi finali

*orario suscettibile di variazioni