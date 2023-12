Coppa del Mondo Paralimpica, si inizia con il bronzo di Rossana Pasquino

Ennesima conferma tra le migliori del panorama mondiale per Rossana Pasquino. Negli ottavi di finale la “prof” campana ha superato in un match durissimo e avvincente la cinese Kang con il punteggio di 15-13. Netta invece l’affermazione nei quarti di finale sull’ucraina Doloh, sconfitta 15-6. L’azzurra delle Fiamme Oro si è fermata solo in semifinale, perdendo contro la cinese Xiao (vincitrice della gara) per 15-10, chiudendo così al terzo posto. Per Rossana Pasquino altri punti preziosi per la qualificazione, ormai ipotecata, alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Sempre tra le sciabolatrici categoria B, ha chiuso in 13^ posizione Julia Anna Markowska, anche lei battuta dalla vincitrice Xiao (15-7).

Nella sciabola femminile categoria A, invece, ottava posizione per Andreea Ionela Mogos. L’azzurra è entrata in gara con il successo per 15-6 sulla brasiliana Oliveira nel tabellone da 32. Negli ottavi ancora un successo, sull’atleta di Hong Kong, Fan, con il punteggio di 15-11 che ha permesso alla piemontese delle Fiamme Oro di entrare tra le “top 8”. Nei quarti di finale la sconfitta contro la numero 1 del mondo, la polacca Drozdz, per 15-6. Nono posto per Loredana Trigilia che è stata sconfitta negli ottavi di finale dalla georgiana Zadishvili con il risultato di 15-9.

Nel fioretto maschile B si è classificato all’11° posto Michele Massa, molto sfortunato negli accoppiamenti e battuto negli ottavi di finale dal cinese Zhu per 15-10.

Tra qualche ora la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in Thailandia. Dalle 3 (orario italiano) il via della spada femminile categoria B con in pedana tre azzurre: Alessia Biagini, Julia Anna Markowska e Rossana Pasquino. Stesso orario di inizio per la sciabola maschile A con Matteo Dei Rossi ed Edoardo Giordan. Dalle 7 spazio per la sciabola maschile B con Gianmarco Paloucci impegnato.