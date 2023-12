Scherma, "La bellezza in un gesto" è sbarcato a Madrid con la nazionale Under 20 di sciabola

MADRID - Una grande serata di scherma venerdì scorso a Madrid, dove è tornato, un anno e mezzo dopo la tappa inaugurale, il progetto "La bellezza in un gesto" . Il programma di promozione integrata dell’immagine dell’Italia nel mondo attraverso la scherma, nato da un accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la FIS, ha vissuto in Spagna un evento ricco di contenuti e di fascino. L’Ambasciata d’Italia a Madrid, in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e la Real Federación Española de Esgrima, ha infatti organizzato un incontro di approfondimento sulla storia della scherma in Italia e Spagna, ospitato presso il Circolo delle Belle Arti in occasione dell’arrivo della Nazionale azzurrina di sciabola impegnata in questo weekend nella prova di Coppa del Mondo Under 20 di specialità nella Capitale spagnola.

Magistrali le relazioni di tre illustri maestri di scherma italiani e spagnoli, Giancarlo Toran, Jesús Esperanza e Alberto Bomprezzi, che si sono alternati in un avvincente duello sulla storia della disciplina, un viaggio esaltante nella tradizione in cui sono emersi diversi punti in comune tra le diverse culture schermistiche. Tante domande dal pubblico che si è dimostrato interessato e appassionato ai temi dell’iniziativa.

“Non soltanto un excursus storico ma anche di un modo per mettere in evidenza i valori della scherma e il suo impatto nella società contemporanea– le parole dell’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi -. Un’iniziativa rivolta a storici, cultori della materia, amanti dello sport e della scherma, agli italiani in Spagna e alle giovani generazioni per le quali la cultura, tradizione e senso di appartenenza globale giocano un ruolo importante per la propria crescita, innanzitutto umano e, un giorno, anche professionale”.

Il saluto del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, è stato affidato al Referente tecnico della Nazionale di sciabola Under 20 femminile, Luigi Miracco, appassionato coordinatore de “La Bellezza in un Gesto” per la FIS: “Siamo alla 14esima tappa del progetto, la seconda per l’Ambasciata d’Italia a Madrid, e permettevi di ringraziare l’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi e il Consigliere dell’Ambasciata Roberto Nocella che con il suo profondo impegno ha reso possibile tutto questo. Parlare di storia della scherma con tre grandissimi esperti quali i maestri Giancarlo Toran, Alberto Bomprezzi e Jesús Esperanza Fernández è una grande occasione e ci dà modo di rinnovare l’attaccamento alla nostra identità, alle nostre radici e alla nostra tradizione. Di questo, a nome del Presidente federale Paolo Azzi, porto la gratitudine di tutta la scherma italiana, felice di condividere questo momento di contaminazione culturale con i nostri cugini spagnoli, in attesa d’affrontarci in pedana, per crescere e allargare i nostri orizzonti”.

Con Luigi Miracco, a guidare la delegazione FIS c’erano i maestri Sorin Radoi (Referente Under 20 per la sciabola maschile), Marco Ciari, Alberto Pellegrini e diversi azzurrini che da oggi saranno in pedana a Madrid. In quota Real Federación Española, in quanto Responsabile tecnico della Nazionale di sciabola della Spagna, anche il maestro italiano Claudio Ceci. Grandi apprezzamenti per il contributo offerto dal maestro Giancarlo Toran, Direttore dell’Agorà della scherma di Busto Arsizio e tra i massimi esperti al mondo della storia del nostro sport.

Gran finale con uno spettacolare duello improvvisato da Jesús Esperanza con un suo allievo, che ha chiuso la kermesse tra gli applausi la serata di Madrid.