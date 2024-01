Paolucci argento di sciabola nella Coppa del Mondo paralimpica.

Giovedì di Coppa del Mondo per la scherma paralimpica e olimpica. Nella gara in carrozzina di Cardiff Gianmarco Paolucci porta l'Italia sul secondo gradino del podio nella sciabola B. A Parigi 9 azzurri accedono al tabellone principale nel fioretto maschile.

CARDIFF – Si apre con una medaglia per l’Italia la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Cardiff: brilla d’argento Gianmarco Paolucci nella gara di sciabola maschile categoria B, che torna sul podio dopo il secondo posto dello scorso luglio a Varsavia e mette in cassaforte punti d'oro per il sogno Parigi 2024. Stop nei quarti di finale per Edoardo Giordan nella sciabola maschile A, che chiude al quinto posto.

Grande prestazione di Gianmarco Paolucci (nella foto Bizzi con il ct Marco Ciari) che conquista il secondo gradino del podio tra gli sciabolatori B. L’atleta delle Fiamme Oro è entrato in gara con il successo negli ottavi di finale contro il polacco Jablonski per 15-7. Nei quarti, con lo stesso punteggio, ha superato il greco Triantafyllou garantendosi così la medaglia. In semifinale una grande vittoria sul numero 2 del tabellone, l’ungherese Tarjanyi, per 15-9 che è valso così il match per l’oro. Lo stop per il classe ’98 è arrivato nella finalissima contro il cinese Zhang 15-2. Un secondo posto che fa gioire comunque Gianmarco Paolucci che conquista così punti fondamentali per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Si ferma ad un passo dal podio Edoardo Giordan. Lo sciabolatore delle Fiamme Oro, numero 1 del ranking nella sciabola maschile A, è entrato in gara battendo prima il brasiliano Damasceno 15-6 nel turno dei 32 ed il cinese Zhong negli ottavi con il punteggio di 15-4. La prova dell'azzurro si è conclusa nei quarti di finale all’ultima stoccata contro il cinese Tian per 15-14 chiudendo al 5° posto. Stop nel turno dei 16 per Matteo Dei Rossi (11° classificato) che è stato battuto sempre dal cinese Tian.

Nel fioretto femminile A stop negli ottavi di finale per Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia rispettivamente 9^ e 12^ classificata. Nella categoria B, 25^ Alessia Biagini.

Domani la seconda giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Cardiff. Alle ore 10.30 il via della spada maschile A con Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini. Stesso orario d’inizio per la sciabola femminile B (Julia Anna Markowska e Rossana Pasquino). Dalle 15 il via della spada maschile B (Michele Massa e Gianmarco Paolucci) e della sciabola femminile A con Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia.