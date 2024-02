Addio a Irene Camber, la Signora della scherma

Irene Camber, il cordoglio di Paolo Azzi

Non solo, Irene Camber è stata anche la prima donna laureata in Italia in chimica industriale e il suo stupendo percorso è stato coronato nel 2015 con la massima onorificenza dello sport italiano: il Collare d'Oro. In merito alla sua scomparsa il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, si è così espresso: “Infinito cordoglio di tutto il nostro mondo per la scomparsa di una straordinaria protagonista in pedana e non solo. Irene Camber è stata una leggenda della scherma ma anche un esempio autentico e lucente per tutti noi. E non ha mai smesso di esserlo, sino alla fine". Il funerale di Irene Camber sarà celebrato lunedì mattina a Lissone.