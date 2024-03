Coppa del Mondo di spada femminile, trionfo Italia: oro contro la Cina

NANCHINO (CINA) - Le spadiste azzurre hanno vinto la medaglia d'oro nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del mondo a Nanchino, in Cina per 43-34. Dopo il successo di Giulia Rizzi e il bronzo di Alberta Santuccio nella prova individuale, le due atlete in squadra con Rossella Fiamingo e Mara Navarria sono salite di nuovo sul podio, battendo in finale proprio la Cina padrona di casa.

Oro Italia nella spada: battuta la Cina

Il team delle spadiste italiane, già qualificato per Parigi 2024, è arrivato in finale battendo agli ottavi 45-30 Israele, nei quarti gli Stati Uniti per 42-33 e nella semifinale l'Ungheria (45-39), volando all'ultimo atto. Contro la Cina un lieve svantaggio e poi, nell'ultima tornata di assalti c'è stata la rimonta: il +3 per Rizzi e Fiamingo e il +4 di Santuccio ha scavato per scavare un solco che è valso il 43-34 per l'Italia.