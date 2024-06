Arianna Errigo retroscena: la frase col ct che la porta a vincere l'oro europeo

Arianna Errigo diventa, ancora una volta, campionessa d'Europa nel fioretto femminile. E, ancora una volta, dimostra un'incredibile capacità di rialzarsi. Della serie: se non è difficile non mi piace. E difficile questo oro lo è stato davvero: la portabandiera azzurra ha trionfato ai Campionati Europei di scherma alla St.Jakob Halle superando in finale l'ucraina Dariia Myroniuk, 22 anni, con il punteggio di 15-10, piazzando 11 stoccate di fila dopo essere stata in svantaggio 4-10. Per l’azzurra si tratta della ventesima medaglia vinta in carriera agli Europei. Una medaglia in cui è stato determinante un botta e risposta con il ct Cerioni.