Europei, fioretto ancora d’oro: Italia prima nel medagliere

Italia, il percorso di Errigo e compagne

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi hanno esordito superando l'Austria con il punteggio di 45-36 nei quarti di finale. Ciniche e implacabili, in semifinale le fiorettiste italiane hanno tenuto sempre in pugno il match contro l'Ungheria staccando il pass per l'ultimo atto con l'eloquente risultato di 45-17. La finale contro la Polonia ha rappresentato l'ennesima prova di forza del Dream Team. Sempre avanti, fin dall'alba dell'incontro, le atlete del Commissario tecnico Stefano Cerioni hanno dilagato e chiuso con un 45-27 che rispecchia fedelmente la superiorità mostrata in pedana, salendo così per la terza volta consecutiva sul gradino più alto del podio in un Europeo - dopo Antalya 2022 e Cracovia 2023, ed è la 15^ vittoria complessiva tutto per il fioretto femminile a squadre italiano in campo continentale - e facendo risuonare la quinta volta in questa settimana l'Inno di Mameli in Svizzera.