Mazzone si candida a Federscherma, con lui Garozzo e Bebe Vio

Mazzone si candida: "Vogliamo un cambiamento reale"

La squadra che lo affiancherà che prevede nomi come quello della pluricampionessa paralimpica, Bebe Vio (candidata in consiglio in quota atleti), e dell’argento di Tokyo 2020, Daniele Garozzo. "Non è una candidatura contro qualcuno, ma a supporto della scherma - spiega Mazzone - Il senso è il confronto, ma la nostra è una squadra che può garantire un cambiamento reale mantenendo la linea di continuità. Dobbiamo stare attenti ai cambiamenti sociali che si ripercuotono sul nostro sport a partire da quelli burocratici come la riforma dello sport. Poi penso all'attenzione da rivolgere al settore paralimpico, a chi fa volontariato o a quello che riguarda la presenza del maestro che oggi è sempre presente alle gare. La nostra visione parte da questi cambiamenti tenendo al centro il benessere mentale dell'atleta". Ci saranno anche Sissi Albini, Andrea Sirena, Paolo Menis, Marcello Scisciolo, Daria Marchetti, e Francesco Montini a completare un team che concorrerà con Mazzone nella sfida a Paolo Azzi, presidente in carica della scherma, per il prossimo quadriennio.