Scherma, piazza Garibaldi a Parma come il Grand Palais: tutti i big in pedana

La grande scherma italiana si sposta dalla pedana olimpica di Parigi 2024 ad una delle piazze più eleganti d’Italia, grazie al Trofeo Città di Parma di sciabola, organizzato per domenica 22 settembre a partire dalle 18.30, con ingresso gratuito per il pubblico. Al via le nazionali italiane maschile e femminile di sciabola, reduci appunto dall’Olimpiade francese.

Sulla pedana allestita in piazza Garibaldi la stella sarà il foggiano – e bolognese di adozione – Gigi Samele, lo sciabolatore delle Fiamme Gialle dal curriculum infinito. Tornato da Parigi 2024 con la medaglia di bronzo nella sciabola individuale, era già salito sul podio a Londra 2012 (bronzo sciabola a squadre) e due volte a Tokyo 2020 (argento sciabola individuale e argento sciabola a squadre). Nel corso della sua carriera ha collezionato anche 2 argenti a squadre ai Campionati Mondiali, 3 bronzi a squadre ai Campionati Mondiali, 3 ori a squadre ai Campionati Europei, 3 argenti a squadre ai Campionati Europei, 1 bronzo a squadre ai Campionati Europei, 1 bronzo individuale ai Campionati Europei (nell’edizione 2024), 12 podi individuali in Coppa del Mondo, 6 ori a squadre in Coppa del Mondo, è stato 4 volte Campione Italiano individuale e 5 volte Campione Italiano a squadre.

Porterà in dote un argento olimpico a squadre, conquistato a Tokyo 2020, anche Luca Curatoli, portacolori delle Fiamme Oro mentre Michele Gallo dei Carabinieri è il Campione Europeo in carica. Proprio agli ultimi Campionati Europei, andati in scena a Basilea lo scorso giugno, Gallo, Curatoli e Samele sono stati protagonisti una tripletta storica per la scherma italiana, salendo tutti e tre sul podio nella sciabola individuale. In pedana, al Trofeo Città di Parma, completerà il quartetto dei partecipanti Pietro Torre (Fiamme Oro).

Stelle dal valore internazionale assoluto anche nel tabellone femminile, con la presenza di tre componenti su quattro della Nazionale azzurra di sciabola di Parigi 2024: Chiara Mormile dell’Esercito, Michela Battiston dell’Aeronautica Militare e Martina Criscio delle Fiamme Oro. Completa il quartetto Rossella Gregorio dei Carabinieri. Quattro sciabolatrici che non hanno bisogno di presentazioni, garanzia di prestazioni di livello massimo.

“L’evento sarà l’occasione per vedere in azione alcuni dei migliori rappresentanti della sciabola del mondo, sia maschile che femminile. Un’occasione unica per avvicinarsi a questo sport nobile e affascinante” sono le parole di Marco Bosi, Assessore allo Sport di Parma e figura fondamentale per l’organizzazione dell’evento.

La finalità del Trofeo Città di Parma è molto chiara, e la spiega Gigi Samele: “Portiamo il nostro sport fra la gente per mostrarne sempre più la bellezza. L’obiettivo è far conoscere, a chi magari non lo ha mai visto dal vivo, il fascino e lo spettacolo di questa disciplina, soprattutto dopo che in tanti hanno tifato per noi Azzurri e Azzurre della sciabola davanti alla tv in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi. Un grazie al Comune di Parma per aver creduto in questa manifestazione e alla Federazione Italiana Scherma per il patrocinio”.

Oltre che al Comune di Parma, l’organizzazione è affidata alla Virtus Scherma Bologna con il supporto del Club Scherma La Farnesiana di Parma.

Sabato il Trofeo Città di Parma avrà un prologo al Parco della Cittadella, alle ore 18 con Luigi Samele, la sciabolatrice azzurra Eloisa Passaro e lo sciabolatore Francesco D’Armiento.