Scherma, piazza Garibaldi a Parma celebra Samele e Criscio

Sono Luigi Samele e Martina Criscio i vincitori del 1° Trofeo Città di Parma di sciabola , manifestazione ospitata nel pieno centro della città, in piazza Garibaldi , a cui hanno partecipato le nazionali italiane maschile e femminile reduci da Parigi 2024 e che metteva in palio per i vincitori sterline d’oro Bolaffi .

Samele e Criscio scatenati

Luigi Samele, portacolori delle Fiamme Gialle che dalla Francia è tornato con il bronzo individuale (quarta medaglia olimpica della carriera dopo quella di Londra 2012 e la doppietta di Tokyo 2020), in finale ha battuto Luca Curatoli, anche lui medagliato a Tokyo 2020 nella gara a squadre. Si è fermato in semifinale il cammino di Michele Gallo, campione europeo in carica, e Pietro Torre, due podi nell’ultima Coppa del Mondo e campione italiano a squadre in carica. Martina Criscio, 6 podi in Coppa del Mondo in carriera, portacolori delle Fiamme Oro, ha trascinato piazza Garibaldi (e si è fatta trascinare) superando in finale Michela Battiston, campionessa italiana in carica. Nonostante due grandi prestazioni, sono uscite in semifinale Chiara Mormile, 3 podi in Coppa del Mondo, e Rossella Gregorio, la sciabolatrice dal palmares enorme.

La gioia di Samele: "Abbiamo portato la scherma in piazza"

“Non ho quasi parole per descrivere la mia felicità – ha raccontato alla fine Luigi Samele, anche organizzatore dell’evento insieme al Comune di Parma, alla Virtus Scherma Bologna, al giornalista Alessandro Alciato e allo sciabolatore Francesco D'Armiento – perché abbiamo centrato il nostro obiettivo: portare la scherma nelle piazze, e direi che Parma ha risposto alla grande, grazie anche all’appassionato lavoro dell’assessore allo Sport Marco Bosi. Ho visto tantissimi bambini, tantissime bambine, e questa è la vera grande vittoria. Della scherma non si deve parlare solo durante le Olimpiadi, ma anche nel corso dei rimanenti tre anni e undici mesi…”. Una curiosità: sia Luigi Samele che Martina Criscio sono nati a Foggia. A fare il tifo per Samele c’era anche il mito della sciabola femminile ucraina Olga Kharlan, 6 medaglie olimpiche in carriera (a Parigi 2024 bronzo individuale e oro a squadre) e sua futura moglie. Speaker d’eccezione la sciabolatrice azzurra Eloisa Passaro.