Scherma, ecco la seconda edizione del Trofeo Città di Biella: il comunicato

In pedana, dalle ore 18, al centro commerciale Gli Orsi con ingresso gratuito, saranno quindi protagonisti i vincitori di 11 medaglie olimpiche.

La stella assoluta della manifestazione sarà l’ucraina Olga Kharlan, vincitrice in carriera di 6 medaglie olimpiche, due delle quali a Parigi 2024: oro nella prova a squadre e bronzo nella prova individuale, che la rendono quindi campionessa olimpica in carica a squadre. Il suo primo podio olimpico risale addirittura a Pechino 2008, sempre con un oro nella sciabola a squadre. Da Londra 2012 si è portata a casa un bronzo nella prova individuale, mentre sono state due le medaglie conquistate a Rio 2016: argento a squadre e bronzo individuale. Olga Kharlan è un vero mito della sciabola mondiale, motivo per cui è stata scelta come testimonial da marchi come Red Bull e Nike. Fra gli altri successi della carriera, nel suo palmares infinito, da segnalare 6 ori mondiali e 8 ori europei. I successi a Parigi2024 sono arrivati anche grazie al lavoro del tecnico italiano Andrea Terenzio.

Nella finale secca femminile, contro di lei, salirà in pedana una delle sciabolatrici azzurre dal futuro più interessante, la cui rincorsa alla partecipazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è appena cominciata: Eloisa Passaro. Padovana, classe 1997, portacolori delle Fiamme Oro, nel 2022 è stata argento a squadre agli Europei di Antalya e bronzo individuale ai Giochi del Mediterraneo ad Orano mentre, nel 2023, è stata argento a squadre e bronzo individuale ai Giochi Europei di Cracovia. A livello nazionale, ai Campionati Italiani, questi i suoi podi: oro a squadre nel 2017, argento a squadre nel 2018, oro a squadre nel 2019, argento a squadre nel 2021, argento individuale e argento a squadre nel 2022, bronzo a squadre nel 2023 e, nell’ultima edizione, bronzo individuale e argento a squadre.

In campo maschile, in una finale secca, i protagonisti saranno Luigi Samele e Luca Curatoli. Luigi Samele, portacolori delle Fiamme Gialle, a 37 anni, a Parigi 2024 ha conquistato il bronzo nella sciabola individuale con il tifo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, portando così a quota 4 medaglie il suo bottino olimpico in carriera. Una scalata cominciata a Londra 2012 con il bronzo a squadre e proseguita a Tokyo 2020 – il momento più alto – con una doppietta: argento individuale e argento a squadre. Un mito del proprio sport.

Luigi Samele, oltre ad essere uno degli atleti più forti nella storia della scherma italiana, è anche uno degli organizzatori del 2° Trofeo Città di Biella, insieme al Comune di Biella – Assessorato allo Sport, all’Associazione Ultima Fermata di Mario De Vivo, alla V-Star Academy e al giornalista Alessandro Alciato: “L’anno scorso siamo stati a Biella per la prima edizione del trofeo – sono le sue parole – e abbiamo trovato un entusiasmo incredibile. Ci hanno trattati come dei re, ho capito che questa città ha tanta fame di sport e che sa rispondere nel migliore dei modi ad eventi di questo livello. Ecco il motivo per cui abbiamo deciso di tornare, e lo abbiamo fatto addirittura alzando il livello rispetto alla prima edizione. Non è stato facile ma ci siamo riusciti e, per questo, vorrei ringraziare l’intera Amministrazione Comunale e, in particolare, l’Assessore allo Sport Giacomo Moscarola. E voglio aggiungere una cosa: io sono di Foggia ma, per come vengo trattato ogni volta che torno a Biella, mi sento anche un po’ biellese”.

Da segnalare che la classifica finale della prima edizione del Trofeo Città di Biella di sciabola è stata esattamente uguale a quella dei successivi Campionati Europei, a Basilea: oro a Michele Gallo, argento a Luca Curatoli, bronzo a Luigi Samele. Una clamorosa tripletta italiana in ambito internazionale che, in qualche modo, era già stata anticipata dal podio della manifestazione biellese.

E proprio Luca Curatoli, sciabolatore delle Fiamme Oro, salirà in pedana contro Luigi Samele. In squadra anche con Samele, Curatoli ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha conquistato la medaglia d’argento nella prova a squadre. La sfida fra loro due sarà anche la rivincita olimpica di Parigi 2024, siccome Samele ha eliminato Curatoli nella corsa verso il podio a cinque cerchi: la sfida è andata in scena agli ottavi di finale, Samele ha vinto 15-12.

In carriera, oltre che su quella olimpica di Parigi, Curatoli ha raccolto successi su tutte le più importanti e prestigiose pedane del mondo, comprese quelle dei Campionati Mondiali, dove ha messo insieme il seguente palmares: 1 bronzo individuale (Budapest 2019), 1 oro a squadre (Mosca 2015), 1 argento a squadre (Wuxi 2018), 3 bronzi a squadre (Lipsia 2017, Budapest 2019, Il Cairo 2022).

“Sono estremamente orgoglioso e soddisfatto che atleti di questo calibro abbiano scelto ancora una volta Biella – sono le parole di Giacomo Moscarola, Assessore allo Sport di Biella – significa che, anche nella prima edizione, abbiamo lavorato bene e ci siamo dimostrati all’altezza delle loro aspettative…e della loro classe. In questa seconda edizione diventiamo ancora più internazionali, grazie alla presenza di una stella mondiale assoluta come Olga Kharlan. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno lavorato, giorno e notte, perché la presenza a Biella di questi quattro splendidi atleti potesse diventerà realtà. Vogliamo diventare la città del grande sport, sempre di più, e la strada credo sia quella giusta. Il 2° Trofeo Città di Biella sarà importantissimo anche a livello di immagine, per il nostro territorio. Olga, Eloisa, Luigi e Luca sono una garanzia di successo e di spettacolo”.