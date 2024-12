Scherma, Samele sul suo futuro: "Voglio tornare in pedana"

Samele: "Non mi sbilancio ma voglio tornare"

"Sono contento di festeggiare le medaglie di Parigi con gli altri ragazzi. Le emozioni di Parigi le ricordo in momenti come questi ed è emozionante. Non mi sbilancio sul mio futuro. Mi ero dato sei mesi di stop, ma mi piacerebbe ricominciare. La mia intenzione è quella di rientrare in pedana, ma con l'ambizione di vincere. Devo ricominciare ad allenarmi e capire se il fisico mi accompagnerà".