Scherma: fioretto, doppietta azzurra in Giappone

La competizione

La giornata dei due fiorettisti azzurri è iniziata con i successi nei due derby del tabellone da 64 in cui Alessio Foconi si è imposto su Francesco Ingargiola per 15-10 e Filippo Macchi ha avuto la meglio su Giuseppe Franzoni con il punteggio di 15-10.

Nel turno seguente il campione mondiale di Wuxi 2019 ha vinto 15-12 contro l'atleta Semenyuk, mentre il vicecampione olimpico in carica si è qualificato a seguito del ritiro del francese Roger.

Negli ottavi di finale Foconi ha eliminato il giapponese Nagano per 15-4 e Macchi si è imbattuto in una nuova sfida nella quale ha superato Giulio Lombardi per 15-9.

Due azzurri si sono guadagnati la certezza della "zona medaglie" con i successi dell'aviere umbro sul neutrale Borodachev per 15-14, dopo una grande rimonta di Foconi che era in svantaggio 11-14, e del poliziotto toscano sull'egiziano Hamza, battuto da Pippo 15-13.

In semifinale la gara in parallelo è proseguita con Foconi che ha vinto per 15-12 lo statunitense Massialas, mentre Macchi si è preso la rivincita della finale di Parigi 2024, superando il campione olimpico Cheung di Hong Kong con il risultato di 15-9.

Si è arrivati così alla finale tutta azzurra che ha visto Alessio Foconi conquistare l'oro vincendo in rimonta, per 15-14, un match che ha portato l'argento per Filippo Macchi.

Fioretto azzurro

Un weekend indimenticabile per il fioretto azzurro in Coppa del Mondo. Dopo il doppio trionfo in Corea del Sud in campo femminile, merito della vittoria di Tangherlini, il terzo posto di Cristino e il successo nella prova a squadre, gli azzurri mettono a punto una doppietta nella città giapponese.

Domani la terza e ultima giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile in Giappone con la competizione a squadre. L'Italia guidata dal CT Stefano Cerioni, affiancato dal maestro di staff Fabio Galli, sarà in pedana con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Filippo Macchi, stesso quartetto che due settimane fa ha vinto la prova d'esordio a Tunisi.