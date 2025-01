Scherma, super weekend con tre ori. Grande attesa per il GP di Torino

Tre tappe internazionali, in tre diversi Continenti, e ben sei medaglie per la scherma azzurra. È stato un weekend super per l’Italia quello che ha aperto l’anno solare 2025 con la Coppa del Mondo di fioretto, tra Parigi per gli uomini e Hong Kong per le donne, e il Grand Prix di sciabola a Tunisi.

Il bottino complessivo italiano racconta di tre ori, due argenti e un bronzo, che portano già a quota 21 il totale dei podi, con ben 10 vittorie, in questo straordinario inizio di stagione, la prima del nuovo quadriennio olimpico.

Anche in questo fine settimana copertina d’obbligo per il fioretto. Gli atleti e le atlete del CT Stefano Cerioni hanno dominato sia sulle pedane francesi che su quelle asiatiche.

Alessio Foconi si è (ri)preso lo scettro individuale della storica tappa di Coppa del Mondo di Parigi. Per il campione ternano è stato il terzo trionfo allo “Stade Pierre De Coubertin”, roba da record, aggiornando i successi del 2018 e del 2019 a un anno di distanza dalla finale del 2024 persa nel derby azzurro contro l’amico Tommaso Marini, che è tornato in gara proprio nella trasferta francese (“È stato bellissimo rientrare, ora continuerò ad allenarmi per essere di nuovo al top”, ha detto l’oro mondiale in carica).

Il giorno dopo l’Italia ha primeggiato anche nella prova a squadre, battendo la Francia padrona di casa in semifinale e gli olimpionici del Giappone nell’ultimo atto. Il quartetto composto da Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi ha così conquistato il terzo oro consecutivo in altrettante tappe stagionali dopo Tunisi a novembre e Takasaki a dicembre.

Non sono state da meno le ragazze nella Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong. Il team azzurro ha dominato la competizione a squadre (come già fatto un mese fa a Busan), stravincendo tutti gli assalti – sino alla finale contro gli Stati Uniti – con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherini. Un trionfo arrivato a poche ore di distanza da due preziose medaglie individuali, l’argento di Martina Sinigalia e il bronzo di Martina Batini.

Per il fioretto italiano un eccellente biglietto da visita in vista del prossimo appuntamento in calendario, il Grand Prix “in casa” che si svolgerà tra meno d’un mese a Torino, dove andranno in scena – come in tutte le competizioni del circuito d’élite GP FIE – solo gare individuali a punteggio raddoppiato. Già scattata la prevendita per la giornata clou della kermesse dell’Arena Inalpi, prevista per domenica 9 febbraio, quando si assegneranno le medaglie sia al maschile che al femminile.

Molto bene anche la sciabola nel Grand Prix di Tunisi, con il ritorno sul podio di Michela Battiston. L’argento della friulana è stato l’apice di una prova complessiva di grande valore, che fa sorridere il Commissario tecnico Nicola Zanotti considerando che altri tre azzurri, Eloisa Passaro tra le donne e Luca Curatoli e Michele Gallo tra gli uomini, hanno chiuso ai piedi del podio nel secondo GP della stagione per la specialità.

La sciabola tornerà in pedana con la tappa di Coppa del Mondo sia maschile che femminile di Plovdiv nell’ultimo weekend di gennaio, quando debutterà per il 2025 anche la spada con atlete e atleti del CT Dario Chiadò che saranno impegnati nel Grand Prix di Doha, appuntamento che segnerà il ritorno in pedana delle olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio.