Scherma, Di Veroli è oro nella spada in Coppa del Mondo a Heidenheim

HEIDENHEIM (GERMANIA) – Un cerchio che si chiude per Davide Di Veroli , medaglia d'oro nella spada per la prima volta in Coppa del Mondo. Il giovane romano delle Fiamme Oro ha trionfatto nella tappa iridata di Heidenheim, dove sei anni fa, appena 17enne, aveva ottenuto il primo podio nel circuito. Buon risultato anche per Gianpaolo Buzzacchino, che chiude al 6° posto.

Di Veroli, una cavalcata emozionante

La grande giornata di Davide Di Veroli si era aperta con il netto successo per 15-4 sull'americano Lioznyansky e quello di misura per 12-11 sull'ungherese Bakos. Agli ottavi di finale il 23enne romano aveva poi superato per 15-13 l'israeliano Cohen, assicurandosi almeno una medaglia grazie alla vittoria ai quarti sull'evetico Fuhrimann, superato 15-9. In semifinale il cristallino 15-12 ai danni dell'ucraino Stankevych, prima del capolavoro, nell'emoziante finale con l'altro magiaro Tibor Andrasfi, piegato solamente all'ultima stoccata, nel minuto supplementare.

Buzzanchino si ferma ai quarti

Può comunque essere soddisfatto Gianpaolo Buzzacchino, che partito ieri dalle qualificazione è arrivto fino alla 'top 8', arrendendosi solamente ai quarti di finale contro l'egiziano Elsayed. Per quanto riguarda gli altri azzurri in pedana, 15° posto per Luca Diliberto, fermato negli ottavi di finale dal giapponese Kano, 19° per Enrico Piatti e 55° per Matteo Galassi. Domani, sabato 8 febbraio, la terza e ultima giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Heidenheim, con l’Italia del ct Dario Chiadò attesa dalla prova a squadre e che si presenterà con il quartetto composto da Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini.