Europei giovani, Leonardo Reale sciabola di bronzo ad Antalya

ANTALYA – La sesta giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani “Antalya 2025”, che chiudeva la serie delle gare individuali riservate agli Under 20, ha regalato all’Italia la splendida medaglia di bronzo conquistata dallo sciabolatore Leonardo Reale. Un terzo posto di grandissimo valore per un ragazzo ancora appartenente alla categoria Cadetti. Come Vittoria Mocci ieri nella sciabola femminile, dunque, ancora un azzurrino Under 17 sale sul podio nella prova dei Giovani. E il bottino di questo venerdì poteva essere ancora più ricco, per la spedizione italiana e per la famiglia Reale, visto che sempre nella sciabola maschile hanno chiuso ai piedi del podio, rispettivamente 5° e 6°, il “maggiore” Edoardo e Valerio Reale, fratelli – entrambi più grandi – di Leo. Niente medaglie, invece, nel fioretto maschile e nella spada femminile, dove i portacolori dell’Italia si sono fermati agli ottavi di finale.

Una sciabola reale

La cavalcata verso la medaglia di Leonardo Reale è iniziata con il successo per 15-7 sul britannico Evan nel turno da 64. Nel tabellone da 32, la prova del più piccolo dei tre fratelli-sciabolatori del Frascati Scherma (è sciabolatrice anche la sorella minore Matilde) è proseguita con il successo sul romeno Vacovei (15-12). L’ultima stoccata è stata decisiva per l’azzurrino negli ottavi di finale dove ha superato per 15-14 il tedesco Schenkel, prima di una grande vittoria nei quarti di finale, con il punteggio di 15-12, sul forte romeno Cidu, che ha assicurato a Leo la certezza del suo primo podio continentale nella categoria Giovani. Lo stop è arrivato solo in semifinale, con il risultato di 15-5 contro il neutrale Graudyn poi laureatosi campione d’Europa, che ha sancito per Leonardo Reale una luccicante medaglia di bronzo. Ad un passo dal podio gli altri due fratelli Reale. Edoardo e Valerio hanno rispettivamente superato nel primo turno il tedesco Buchmann (15-10) e il greco Predars (15-9). Nel tabellone da 32 il fratello maggiore Edo ha avuto la meglio sull’atleta neutrale Novikov (15-12) mentre Valerio si è imposto sul romeno Eva 15-9. Negli ottavi, poi, battuti il bulgaro Beshev (15-6) e l’ungherese Pech (15-14), prima delle sconfitte nei quarti di finale per Edo contro il rumeno Covaliu (15-7) e per Valerio con il “neutrale” Craudyn (15-6), assalti che hanno delineato il 5° e il 6° posto per gli altri due fratelli Reale. Ha chiuso invece 33° Cosimo Bertini.

Fiorettiste e spadiste, stop agli ottavi

Non sono arrivate medaglie, invece, dalle altre due gare di giornata, quelle di fioretto maschile e spada femminile. Tanti rimpianti per i fiorettisti, che avrebbero senz’altro meritato di più. In tre si sono fermati sulla soglia dei “top 8”: 11° posto per Mattia De Cristofaro, 12° Matteo Iacomoni (per entrambi fatali le ultime stoccate contro il neutrale Kerik e l’ungherese Balint) e 13° Federico Greganti (battuto dal britannico Cook). Al turno precedente era stato eliminato Elia Pasin, classificandosi 27°. Ottavi di finali stregati oggi per il nostro fioretto così come per Elisa Treglia, superata nel tabellone da 16 dalla polacca Cieslik (15-13) e migliore tra le spadiste azzurrine con la sua 14^ posizione. Per quanto riguarda le altre atlete italiane in gara nella spada femminile, stop nel turno delle 32 per Eleonora Orso che ha concluso 31^, mentre si sono piazzate 46^ Allegra Cristofoletto e 63^ Giulia Paulis.

Da domani le squadre Under 20

Domani la settima giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani “Antalya 2025” segnerà l’inizio delle gare a squadre Under 20 con il fioretto femminile, la spada maschile e la sciabola femminile. Le fiorettiste azzurrine impegnate saranno Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Matilde Molinari. Esordio nei quarti di finale con la vincente di Romania-Turchia (alle ore 10.20 locali). Nella prova degli spadisti in pedana Matteo Galassi, Fabio Mastromarino, Cristiano Sena e Jacopo Rizzi. Debutto negli ottavi di finale contro la vincente di Repubblica Ceca-Belgio (ore 10.20 locali). Infine, tra le sciabolatrici, in gara Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Mariella Viale e Vittoria Mocci. Primo assalto negli ottavi contro l’Azerbaijan (ore 9 locali).