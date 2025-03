Scherma, doppio trionfo dell'Italia del fioretto in Coppa del Mondo

IL CAIRO (Egitto) - Grande domenica in Egitto per l’Italia del fioretto che conquista due ori nelle prove a squadre disputate oggi. Suona due volte l’Inno di Mameli nello spazio di pochi minuti, prima per la squadra femminile composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini , e poi per il quartetto maschile, formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi . Per entrambe i team azzurri vittorie in finale contro gli Stati Uniti e inizio eccellente per il nuovo corso del commissario tecnico Simone Vanni che chiude la trasferta egiziana con cinque podi complessivi (tre ori, un argento e un bronzo).

Il trionfo femminile

Il cammino vincente dell’Italia del fioretto femminile è iniziato con il netto successo negli ottavi di finale sulla Germania per 45-15. Nei quarti vittoria contro la Cina, superata 45-27. In semifinale, il quartetto azzurro, guidato dal ct Vanni e dal maestro Alessandro Puccini, ha avuto la meglio, dopo un incontro condotto fin dalla prima frazione, sulla Francia con il punteggio di 45-36. In finale, invece, match equilibrato solo nella metà iniziale, prima dell’accelerazione delle fiorettiste italiane che hanno superato per 44-38 gli Stati Uniti conquistando il terzo successo consecutivo in stagione.

La vittoria maschile

Prova di forza anche del quartetto azzurro maschile, che in avvio di giornata ha vinto per 45-26 su Singapore negli ottavi di finale, e si sono ripetuti nei quarti su Hong Kong con il punteggio di 45-25. I ragazzi guidati dal ct Vanni e dal maestro Fabio Galli sono poi usciti vittoriosi dalla semifinale contro la Francia per 45-36. Perfetta pure la finale con gli States, che ha visto i fiorettisti italiani imporsi con il punteggio di 45-34. Si conclude così il weekend della Coppa del Mondo di fioretto al Cairo in cui l’Italia ha conquistato, oltre al doppio trionfo a squadre di oggi, anche l’oro di Guillaume Bianchi, l’argento di Martina Batini e il bronzo di Martina Favaretto a livello individuale.

Sciabolatrici decime

Decimo posto per invece per l’Italia della sciabola femminile nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Heraklion, in Grecia. Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Chiara Mormile e Mariella Viale, hanno perso contro la Cina, poi vincitrice della competizione, nel primo match di giornata per 45-35 finendo così nel tabellone dei piazzamenti senza poter aspirare al podio. La squadra del ct Andrea Aquili ha superato prima il Kazakhstan all’ultima stoccata per 45-44 e poi la Romania con il punteggio 45-32 finendo così a giocarsi la nona posizione. Nell’ultimo incontro l’Italia è stata superata 45-35 dalla Polonia chiudendo al decimo posto finale.