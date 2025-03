Grand Prix di Budapest, la dedica speciale di Giulia Rizzi: "L'argento è per Bruno Pizzul"

"Dedico questa medaglia al grande Bruno Pizzul". Giulia Rizzi , che ha conquistato l'argento al Grand Prix di spada a Budapest , ha voluto regalare un pensiero speciale al telecronista sportivo deceduto nei giorni scorsi. "Questo ottavo podio in Coppa del Mondo, arrivato in una delle tappe del circuito d’élite GP, è per il grande Bruno Pizzul. L’ho conosciuto diversi anni fa a Milano, abitavamo a poca distanza e ogni volta che c’incrociavamo scambiavamo qualche battuta in friulano. Una splendida persona, oltre che un professionista unico che per il suo lavoro è entrato nel cuore di ogni italiano", ha proseguito Giulia Rizzi.

"Orgogliosa di dedicargli questa medaglia"

L'atleta azzurra, olimpionica delle Fiamme Oro, è stata tra le protagoniste del Grand Prix disputato in Ungheria. "Ho finalmente sbloccato il livello per cui un secondo posto mi brucia quanto un’eliminazione al primo assalto di giornata. Con il mio maestro Roberto Cirillo e con tutto lo staff stiamo facendo un ottimo lavoro. Malgrado il rammarico per una vittoria sfumata in finale all’ultima stoccata, sono soddisfatta della scherma espressa e del risultato raggiunto”. Da dedicare a Bruno Pizzul: " La sua scomparsa ha suscitato in me grande tristezza e sono orgogliosa di dedicargli il mio secondo posto in Ungheria”, le parole della spadista del CT Dario Chiadò.