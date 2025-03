Scherma, Grand Prix di Lima: 24 azzurri convocati dal ct Vanni

Trasferta in Perù per il fioretto azzurro, che sarà impegnato nel Grand Prix di Lima. Sono 24 gli atleti convocati dal ct Simone Vanni per il prossimo weekend, da venerdì 21 a domenica 23 marzo. Apertura riservata alle qualificazioni della prova femminile. Saranno già ammesse al tabellone principale di domenica, per diritto di ranking, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi ed Elena Tangherlini, mentre debutteranno sin dai gironi nella giornata inaugurale Giulia Amore, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia. Sabato sarà invece dedicato ai preliminari della competizione maschile.