Casale del Cus Catania convocata per i Mondiali Under 17 in Cina: a caccia di gloria nella spada

ROMA - "Ancora una volta lei". Così il Cus Catania Scherma celebra sui propri profili social "la straordinaria" Maria Roberta Casale, convocata per i Mondiali Under 17 in programma dal 7 al 15 aprile a Wuxi, in Cina . "Un percorso inarrestabile e ineguagliabile quello che la giovane spadista porta avanti ormai da diversi anni", ha aggiunto la società etnea.

Casale è reduce dal trionfo di febbraio nella seconda prova nazionale Cadetti andata in scena proprio a Catania (vittoria per 15-11 nel match decisivo contro Margherita Raiteri del Club Scherma Casale) e dalla partecipazione agli ultimi Europei di categoria andati in scena sulle pedane turche di Antalya (quarto posto per le azzurrine, battute nella sfida per il bronzo dalla Repubblica Ceca). Ora l'appuntamento iridato in Cina, dove sono in programma solo le prove individuali (il 14 aprile) per le tre Under 17 convocate dal commissario d'arma Dario Chiadò: oltre a Maria Roberta Casale (Cus Catania) ci saranno Carola Calogiuri (Lame Azzurre Brindisi) e Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno), con Margherita Raiteri (Club Scherma Casale) selezionata nvece come riserva.