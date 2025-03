L’Italia della spada maschile conquista un'altra splendida medaglia, questa volta d’argento dopo il bronzo, nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di specialità a Marrakech. Un secondo posto griffato da Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti, battuti solo in finale dall’Ungheria al tramonto di una prestazione esaltante che ha riportato meritatamente gli spadisti azzurri sul podio. Il quartetto dell’Italia maschile è entrato subito nel clima da “battaglia” vincendo per 44-42 il match d’esordio contro la Svezia. È stata un’iniezione di carica importantissima per gli azzurri che hanno proseguito il loro cammino con la vittoria negli ottavi di finale, col punteggio di 40-34, sugli Stati Uniti. Nei quarti Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti hanno continuato a lottare e a imporsi anche contro Hong Kong, con risultato di 32-29. La squadra condotta in panchina dai maestri Diego Confalonieri e Alfredo Rota ha messo in ghiaccio la medaglia con un’altra super-prestazione in semifinale, in cui gli spadisti italiani hanno superato per 45-37 Israele, volando così all’ultimo atto contro l’Ungheria. La finale è stata equilibrata e incerta sino all’ultima frazione: a spuntarla sono stati i magiari, con il punteggio di 38-28, ma agli azzurri resta un argento di assoluto prestigio e che dà grande fiducia in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.