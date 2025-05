Vancouver, Favaretto trionfa nella Coppa del mondo di fioretto: Errigo terza

VANCOUVER (CANADA) - Martina Favaretto trionfa nella gara femminile della Coppa del Mondo di fioretto . L'azzurra ha sconfitto l'olimpionica Lee Kiefer alla quale poche settimane fa ha tolto la leadership della classifica mondiale. Terzo posto per Arianna Errigo che colleziona la 61esima medaglia personale in Coppa. Ad un passo dal podio anche Carlotta Ferrari. Decima posizione per la campionessa del mondo Alice Volpi, e tra le migliori 16 anche Aurora Grandis (14esima ) e Camilla Mancini (16esima).

Filippi d'argento tra i maschi

Nella prova maschile, Davide Filippi chiude in seconda posizione. Il 27enne padovano dell’Esercito ha superato con il punteggio di 15-11 il giapponese Iimura e poi per 15-8 il coreano An. Negli ottavi l’ultima stoccata è stata decisiva per l’azzurro che ha battuto 15-14 l’ungherese Dosa. Vittoria in extremis che si è ripetuta anche nei quarti, con Filippi che battuto il due volte campione olimpico Ka Long Cheung di Hong Kong. Il fiorettista veneto ha conquistato poi l’accesso alla finalissima battendo il francese Pauty con il punteggio di 15-11. Solo nell’atto conclusivo Davide Filippi è stato superato per 15-8 dallo statunitense Massialas e ha conquistato la sua prima medaglia d’argento in Coppa del Mondo.