SEOUL (COREA DEL SUD) - Luca Curatoli vince la medaglia di bronzo nel Grand Prix di Sciabola a Seoul. L'azzurro è salito sul terzo gradino del podio in Corea, in una prova del circuito d’élite GP (con sole gare individuali a punteggio maggiorato), conquistando la 18esima medaglia della sua carriera in Coppa del Mondo. L'azzurro ha superato nell'ordine: il tedesco Seefeld, l’ungherese Szatmari, e l’iraniano Pakdaman. L'atleta delle Fiamme Oro si è fermato solo in semifinale, battuto per 15-11 dal francese Jean-Philippe Patrice, chiudendo così in terza posizione, piazzamento che lo consolida tra gli sciabolatori più forti del panorama mondiale