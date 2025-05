Da Zorro alla sciabola, la vita è come un film

Tornare in pedana, vincere e provare una gioia antica, di un’altra vita forse, della vita di quando era ragazzina e tirare di scherma era tra i sogni multiformi di Ginevra Barboni (nella foto a sinistra). Perché di sogni trasformati in progetti ne ha fatti tanti, la romana e romanista, regista, fotografa, figlia d’arte: Ginevra infatti è figlia di Marco Tullio Barboni, il nonno era E.B. Clucher, pseudonimo di Enzo Barboni, e nipote del direttore della fotografia Leonida Barboni. Non poteva non fare cinema... Ma a 36 anni il mese prossimo c’è spazio per tutto, anche per riassaporare il gusto della vittoria nello sport, come le è successo qualche settimana fa andando vincere a Catania i campionati Master, con la squadra di sciabola dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco formata, oltre che da lei, da Daniela Colaiacomo e Martina Ganassin (nella foto con Ginevra). La passione per la scherma è nata insieme con la passione per i film e i catoni animati, niente è per caso e tutto si riconduce. Ginevra infatti si è innamorata di questo sport vedendo Zorro, Cappa di Spada, I tre moschettieri, Lady Oscar. A 4 anni si costruiva piccole spade coi Lego, che la mamma, pacifista e contraria a ogni tipo di arma, le smontava. Alla fine ha vinto Ginevra che a otto anni è riuscita a farsi iscrivere al Club Scherma Roma, iniziando col fioretto, mentre la sciabola è venuta dopo, col passaggio all’Accademia Romana. Un brutto infortunio a 16 anni ha interrotto la sua carriera. La vita di Barboni è andata avanti piena di altri sogni. Però, si sa, l’amore per lo sport che si è praticato da piccoli è sempre pronto a germogliare, mai a morire. E così, tre anni, fa è “inciampata” nell’Accademia Musumeci Greco e da lì quell’amore solo sopito si è riacceso.

L’oro di Catania

Il successo di Catania ha avuto un sapore speciale proprio perché la scherma nella vita di Ginevra è rimasta un amore felice anche se senza aspettative. “Questa vittoria è stata una grande gioia per l’esperienza in sé. Non sono mai stata una campionessa, ma una buona atleta con buoni risultati e tanta passione per il mio sport. Mi sono sempre impegnata per cercare di alzare l’asticella per provare ad avere risultati sempre migliori. Le vittorie sono importanti perché gratificano, danno carica e conferme, accrescono l’autostima. Per quanto mi riguarda ciò che conta è l’esperienza che si fa, il percorso che si affronta. E io sono molto felice e orgogliosa dei miei progressi in questi ultimi due anni e vorrei solo continuare a praticare la scherma divertendomi, sempre con lo stesso amore”. Nulla esclude che le due passioni, scherma e cinema, coincidano. Così come Barboni è stata ispirata da film e cartoni a innamorarsi di una sciabola, viceversa la scherma potrebbe ispirare qualcosa di cinematografico. “Non un film specificatamente. Ma sarebbe interessante raccontare la scherma all’interno di una dinamica narrativa più complessa e articolata”. Per Ginevra d’altra parte cinema e sport hanno qualcosa: “Sono forme d’arte e quindi necessitano di creatività, leggerezza, libertà ma anche dedizione e grande amore. E poi una squadra di scherma ha molto dinamiche simili a quelle di troupe cinematografica: ognuno dà il proprio contributo in base al proprio ruolo, alle proprie competenze, capacità, sensibilità, per un obiettivo comune che nel caso dello sport è la vittoria, nel caso del cinema è la realizzazione di un bel film”.

Il mitico Totti e gli altri

Givevra non ha idoli sportivi, benché ce ne sia uno che resiste al trascorrere del tempo. “Da piccola il mio idolo era senza dubbio Francesco Totti, essendo io romanista sfegatata figlia di una famiglia di romanisti da generazioni! Oggi seguo diversi atleti di cui ho stima profondissima per la dedizione, la determinazione, l’impegno, la passione che mettono nella loro disciplina: da Sofia Goggia a Federica Brignone, Jasmine Paolini, Jannik Sinner, Arianna Errigo, Bebe Vio, fino a Gregorio Paltrinieri. Ma sono solo alcuni, diciamo quelli che mi emozionano di più. Nel cinema, invece, Alice Rohrwacher e Maura Delpero, per le quali ho una stima e una gratitudine immense. Rappresentano un po’ il tipo di regista e di donna che vorrei essere io fra qualche anno”.

E il sogno continua...

Ginevra Barboni è nel pieno della sua di vita non solo della carriera, ha energie da vendere e sogni da costruire. Poliedrica ed entusiasta, è una donna che non si pone limiti ma soprattutto traguardi. Non a caso ha vinto l’anno scorso il premio del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, presieduto da Ruggero Alcanterini, “Storie di donne”. Dalla scherma che è gioia e sfida, al cinema che è passione e lavoro. E i sogni continuano nello sport come nel cinema. “Il prossimo obiettivo da atleta è il circuito Master che ricomincerà a settembre e che si è appena concluso con gli Tricolori a Cagliari. Voglio divertirmi e migliorarmi. Sarebbe bellissimo continuare ad avere bei risultati e a meritarmi il posto in squadra con due grandi donne e campionesse come Daniela Colaiacomo e Martina Ganassin. Ma certo la priorità è il mio lavoro che mi appassiona e ho scelto con grande amore. Quindi i miei sogni più grandi riguardano la realizzazione dei miei progetti, il documentario che sto realizzando su mio nonno e le due sceneggiature che ho nel cassetto. Certo, la situazione del cinema italiano in questo momento è veramente drammatica con la sospensione dei finanziamenti da parte dello Stato. Mi auguro che prevalga il buonsenso e le istituzioni accettino il confronto diretto che i nostri rappresentanti”.