Europei di scherma al via a Genova: carica Italia dopo 59 medaglie

ROMA - I campionati Europei di Genova 2025 sono alle porte e la scherma italiana si presenta a questa edizione della kermesse continentale (14-19 giugno) con 59 medaglie (22 d'oro, 18 d'argento e 19 di bronzo) conquistate nella Coppa del Mondo appena conclusa. Al fioretto va la palma di arma più prolifica, con le 22 medaglie al femminile . Brilla Martina Favaretto, sei volte sul podio (quattro ori e due bronzi per lei), dominatrice individuale a Tunisi, Vancouver e nei Grand Prix di Torino e Shanghai, seguita da Arianna Errigo (quattro medaglie). Super il cammino a squadre con ben quattro vittorie consecutive per le azzurre a Busan, Hong Kong, Il Cairo e Vancouver.

Europei di scherma, attesa pure per i fioristi

Appena qualche podio in meno (15 complessivi) ma stesso numero di ori (nove) per i fiorettisti, che hanno portato quattro diversi nomi sul gradino più alto a livello individuale: Alessio Foconi a Takasaki e Parigi, Tommaso Marini nel Grand Prix di Torino, Guillaume Bianchi al Cairo e Filippo Macchi nel GP di Lima. Nella spada femminile copertina per Giulia Rizzi, oro nel Grand Prix di Bogotà, mentre a squadre le spadiste hanno collezionato una vittoria a Barcellona e due secondi posti. Tra gli spadisti quattro medaglie per Davide Di Veroli, che ha trionfato a Heidenheim ed è salito sul terzo gradino del podio nel Grand Prix di Doha e nelle tappe di Marrakech e Saint Maur. Medaglie anche per Giacomo Paolini (argento a Berna), il giovanissimo Matteo Galassi (bronzo nella stessa gara svizzera) e per la squadra maschile classificatasi seconda a Marrakech