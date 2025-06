Bianchi d'oro nel fioretto agli Europei di scherma, per l'Italia anche tre bronzi

GENOVA - Quattro le medaglie conquistate dall'Italia nella terza giornata degli Europei di scherma in corso a Genova , dove oggi (16 giugno) erano in programma le gara individuali di spada femminile e fioretto maschile.

Oro Bianchi agli Europei di Genova, per l'Italia anche tre bronzi

La più scintillante è quella d'oro vinta dal fiorettista Guillaume Bianchi, capace di battere per 15-5 in finale il francese Anas Anane che in semifinale aveva battuto l'altro azzurro Tommaso Marini, costretto così ad accontentarsi della medaglia di bronzo. Altri due bronzi per i colori azzurri sono stati poi conquistati dalle spadiste Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk (battute in semifinale rispettivamente per 9-8 dall'estone Katrina Lehis e per 14-13 dalla russa Ajzanat Murtazaeva).

La dedica di Bianchi alla moglie in dolce attesa

"Anane non mi aveva mai affrontato, l'ho sorpreso io - ha detto Bianchi ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il trionfo -. Vengo da un campionato italiano vinto una settimana fa, diciamo che è un bel periodo. Mi sarebbe piaciuto fidare Tommaso Marini in finale, ma è stata un'ottima gara anche per lui". Poi una 'rivelazione' da parte del nuovo campione d'Europa: "Il gesto del casco? L'ho fatto perché mia moglie è in dolce attesa, dedico a loro questa vittoria".