Europei di scherma, Italia d'oro nel fioretto femminile a squadre: battuta la Francia

L'Italia festeggia l'oro, gioia Errigo: "Ce lo meritavamo!". Le dichiarazioni delle protagoniste

"Non ho fiato, sono felicissima per noi perché ce lo meritavamo. Il segreto? Abbiamo dei maestri bravissimi e una mentalità vincente". Sono le parole a caldo di Arianna Errigo, ai microfoni della Rai, dopo la conquista della medaglia d'oro. "Vincere così? E' stato più divertente", sottolinea Alice Volpi mentre per l'esordiente Anna Cristino è stata "un'emozione bellissima, sono quasi svenuta". Martina Batini incontenibile: "Non potevo chiedere di meglio da questa esperienze, due medaglie non me le sarei immaginate".