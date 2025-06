Europei scherma, medaglia di bronzo per le ragazze della spada

Ancora una medaglia per l'Italia dagli Europei di Scherma , che si concluderanno oggi a Genova: il bronzo arriva dalle ragazze della spada femminile , che si prendono il gradino più basso del podio superando l'Estonia in un'emozionante finale di consolazione.

Decide Santuccio nel minuto supplementare

Dopo essere stato travolto dall'Ucraina, che in semifinale si era imposta nettamente per 45-27, il quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio si è imposto per 27-26 nella finale per il terzo e quarto posto con l'Estonia 27-26. Decisiva la prestazione di Santuccio, che nel minuto supplementare piazza cinque stoccate consecutive firmando rimonta e podio per l'Italia.

Gran finale con il fioretto uomini

Ora l'attesa è tutta per la finale del fioretto a squadre maschile, che vedrà l'Italia sfidare la Francia. Per gli azzurri Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, entrati in gara direttamente ai quarti, netto successo sull'Austria (45-26) e vittoria in rimonta sulla Russia, riunita sotto la siglia AIN, per 45-40.