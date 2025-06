Europei di scherma, l'Italia chiude in bellezza: è d'oro nel fioretto a squadre!

"La nostra forza è il gruppo"

Dopo la premiazione esplode la gioia dei quattro moschettieri azzurri. Ancora adrenalinico Guillaume Bianchi, gran protagonista della finale: "Sono contento per questa vittoria, ho tirato bene in tutte e due le giornate e mi sarebbe dispiaciuto calare in finale. Sono contento di come ho chiuso e di aver portato la squadra a vincere". Un successo che, al di là delle individualità, è il frutto dell'unità del gruppo, come sottolineato da Alessio Foconi: "Siamo veramente coesi, riusciamo a trovare in ogni singolo momento uno spunto. Anche con uno sguardo riusciamo a rasserenarci. Possiamo tirare bene e male, ma a fondo pedana c'è un gruppo che ti fa sempre trovare la forza e questo è il valore aggiunto".