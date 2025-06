Bebe Vio guida gli azzurri ai Mondiali di scherma paralimpica 2025: è la nuova capo delegazione 

È ufficiale: sarà Bebe Vio Grandis a guidare la delegazione azzurra ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre in Corea del Sud. Per la campionessa veneta sarà la prima volta nel ruolo di capo delegazione, incarico assunto dopo essere stata eletta Consigliera federale della FIS al termine dei Giochi Paralimpici di Parigi. Un debutto istituzionale di prestigio per Bebe, che accompagnerà una squadra composta da 13 schermidori italiani, pronti a dare battaglia sulle pedane dell’Iksan Indoor Gymnasium. L’edizione 2025 del Mondiale si presenta come il primo grande evento del nuovo ciclo paralimpico, e l’Italia si affaccia all’appuntamento con una formazione che unisce giovani promesse e veterani esperti. I convocati sono stati selezionati dai CT Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada), e comprendono i nomi di: Edoardo Giordan (Cat. A – sciabola maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre), Emanuele Lambertini (Cat. A – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre), Matteo Betti (Categoria A – fioretto maschile individuale e a squadre) e la capitana Loredana Trigilia (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre), Leonardo Rigo (Cat. C – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale), Sofia Garnero (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale) e Julia Markowska (Cat. B – sciabola femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale), Mattia Galvagno (Cat. A – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre), Luca Platania (Cat. A – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale e a squadre), Andrea Jacquier (Cat. B – sciabola maschile individuale, spada maschile individuale), Andreea Mogos (Cat. B – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre), Gianmarco Paolucci (Cat. B – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre), Michele Massa (Cat. B – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre) per una rappresentanza che coprirà tutte le armi e le categorie. Il gruppo è attualmente impegnato in un ritiro di preparazione a Roma, presso il centro sportivo dell’Acqua Acetosa, primo step di un percorso che porterà gli azzurri al massimo della condizione per affrontare la rassegna iridata. Accanto ai tecnici, la spedizione sarà supportata da uno staff altamente qualificato composto da maestri d’arma, preparatore atletico, armiere, medico, fisioterapista e responsabile logistica. In questo contesto, la presenza di Bebe Vio come capo delegazione rappresenta un valore aggiunto, simbolo di continuità tra il passato agonistico e il futuro dirigenziale di una figura iconica dello sport paralimpico italiano.