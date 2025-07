Delusione Fiamingo, niente finale: la spada italiana è fuori dai Mondiali di scherma 

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura azzurra ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi. La prima giornata di gare si conclude senza medaglie per l'Italia, con tutte le rappresentanti eliminate dal tabellone principale del torneo di spada femminile individuale. Le ultime speranze si erano affidate a Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio , entrambe approdate ai quarti di finale, ma battute dalle rispettive avversarie estoni. Santuccio ha ceduto per 15-13 contro Irina Embrich, mentre Fiamingo si è arresa a Katrina Lehis con il punteggio di 11-15.