Arianna Errigo e lo sfogo dopo il flop al Mondiale: "Ho sbagliato..."

TIBLISI (Georgia) - Una sconfitta inaspettata, un passo falso sorprendente. Arianna Errigo è stata eliminata dai Mondiali di Scherma in programma a Tiblisi , in Georgia. L’azzurra è stata sconfitta dalla francese Pauline Ranvier negli ottavi di finale del fioretto femminile, mentre Martina Batini, Martina Favaretto e Anna Cristino si sono qualificate per i quarti di finale.

Errigo: “Ho sbagliato tanto, sono delusa”

La schermitrice italiana ha illustrato sul proprio social il suo stato d’animo dopo la precoce eliminazione dalla gara individuale di fioretto femminile ai Mondali di Tiblisi. "Il mio 12º Mondiale individuale si conclude al nono posto - scrive Arianna Errigo - ho sbagliato tanto, sotto tanti punti di vista. Mi dispiace tantissimo, soprattutto per tutte le persone che lavorano con me ogni giorno e per la mia famiglia che fa di tutto per seguirmi in ogni angolo del mondo. Non ho ripagato minimante i vostri sacrifici! Tutto quello che non ho dato oggi, lo metterò alla gara a squadre tra qualche giorno".