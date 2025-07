TBILISI - La squadra azzurra di spada femminile è stata eliminata nella semifinale dei Mondiali di Scherma. La formazione azzurra, rappresentata in pedana da Santuccio, Rizzi e Fiamingo, dopo aver eliminato l'Olanda agli ottavi (38-23) e l’Estonia nei quarti (42-27), si sono arrese alla Francia per 45-33. Le campionesse olimpiche in carica sfideranno così per il bronzo la perdente della seconda semifinale tra Corea del Sud e Russia.