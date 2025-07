Straordinaria Italia nel fioretto maschile: Marini e compagni sono campioni del mondo

TBLISI (GEORGIA) - Prima medaglia d' oro per l'Italia della scherma ai Mondiali di Tblisi , in Georgia, grazie al trionfo degli azzurri del fioretto che in finale hanno sconfitto gli Usa (43-42).

Un trionfo arrivato dopo una giornata perfetta per il quartetto del ct Simone Vanni: dopo il debutto vittorioso di ieri contro la Croazia (45-30) Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi hanno superato oggi Singapore negli ottavi (45-20) e poi dominato anche il quarto di finale contro la Polonia (45-36). In semifinale poi un’altra prova di forza per gli azzurri che hanno battuto 45-30 la Francia, nella stessa sfida che un mese fa era valsa l’oro all’Europeo di Genova e che oggi ha invece consegnato all’Italia il pass per la finale contro gli Stati Uniti. Un match di alti e bassi quello conclusivo con grandissime emozioni che ha visto i ragazzi di Vanni festeggiare anche contro gli Usa (43-42) e regalarsi così il titolo di campioni del mondo che mancava dal Cairo 2022.

Quarto posto per le spadiste, ko contro la Corea del Sud

'Finalina' amara invece per le spadiste del ct Dario Chiadò, sconfitte dalla Corea del Sud che ha così strappato il bronzo alle azzurre. Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk avevano esordito ieri con un netto 45-11 ai danni dell’Olanda e oggi, in un ottavo di finale insidioso ma sempre dominato, hanno superato 38-23 Hong Kong. Ancor più autoritaria è stata la prestazione nei quarti contro l’Estonia, battuta con un 42-27 da un’Italia perfetta. Lo stop è arrivato purtroppo in semifinale, nella rivincita della finale olimpica di Parigi 2024 contro la Francia, che stavolta si è imposta per 45-32. Le azzurre, pur lottando punto a punto, sono poi uscite sconfitte con il risultato di 37-31 dalla sfida per il podio contro la Corea del Sud, chiudendo così il Mondiale in quarta posizione.