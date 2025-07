Mondiali scherma diretta, segui la finale Italia-Ungheria nella sciabola maschile

TBILISI (GEORGIA) - Dopo il trionfo nel fioretto a squadre maschile, altro grande appuntamento per la scherma italiana, che si giocherà la finale della sciabola contro l'Ungheria. Curatoli, Torre e Gallo vincono la battaglia con il Giappone e regalano la quinta medaglia alla spedizione azzurra. Per sapere se sarà quella del metallo più nobile si dovrà attendere l'atto conclusivo contro i favoriti magiari, che da par loro hanno eliminato la Romania. Appuntamento all'Olympic Palace di Tbilisi, segui in diretta la sfida per l'oro sul sito del Corriere dello Sport.