Impresa degli sciabolatori azzurri: oro ai Mondiali di scherma paralimpica!

La gioia di Giordan, Galvagno, Paolucci e Jacquier

“Sì, abbiamo vinto il Mondiale proprio come i nostri colleghi sciabolatori olimpici, si vede che la scherma italiana fa sempre scuola - esulta il capitano Edoardo Giordan -. Siamo riusciti in quest’impresa con una squadra nuovissima, giovane e piena d’energia, battendo avversari di grande valore. Nelle rimonte con Cina e Ucraina non ero mai solo, avevo tutti i miei compagni con me. Un’emozione incredibile”. Queste invece le parole di Mattia Galvagno: “Neppure l’avevo sognato un giorno così quando ho iniziato a tirare di scherma. È una gioia indescrivibile”. E poi Gianmarco Paolucci: “Ora abbiamo vinto davvero tutto: il Mondiale dopo l’Europeo e la Coppa del Mondo. Un triplete. Grazie a chi ci ha supportato e vive con noi la bellezza di questa squadra”. Infine Andrea Jacquier: “Un ringraziamento a questi ragazzi, sono in una squadra speciale e ne sono davvero orgoglioso”.