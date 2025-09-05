Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mondiali Paralimpici 2025, splendida medaglia d’argento per l’Italia del fioretto femminile

Solo la Cina ferma le azzurre. Spada maschile al 6° posto
Mondiali Paralimpici 2025, splendida medaglia d’argento per l’Italia del fioretto femminile
5 min

IKSAN – L’Italia del fioretto femminile vince una splendida medaglia d’argento nella prova a squadre del Campionato del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025. È il quarto podio in quattro giorni per la spedizione azzurra nella kermesse iridata in Corea del Sud, ed è un secondo posto di grandissimo valore per il team composto da Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Sofia Garnero. Le fiorettiste italiane si sono fermate solo in finale, al cospetto contro Cina, confermando la medaglia d’argento mondiale conquistata due anni fa a Terni con in pedana Bebe Vio, stavolta presente – emozionata e commossa – al fianco delle sue compagne nel ruolo di Capo delegazione.

Una gara-capolavoro, per una squadra che è mix di esperienza e gioventù, in cui brillano la veterana e capitana Loredana Trigilia, alla sua decima medaglia iridata di una super-carriera, l’esperienza e la classe di Andreea Mogos, che proprio ieri si è laureata campionessa del mondo individuale, e la new entry Sofia Garnero, sul podio mondiale per la prima volta ad appena 19 anni, autentica rivelazione di questa kermesse coreana per il carattere e la qualità delle sue prestazioni.

La formazione del Commissario tecnico Alessandro Paroli, affiancato in panchina da Tommaso Chiappelli, ha debuttato negli ottavi di finale superando l’India con un netto 45-11. Subito dopo, le azzurre hanno dominato dall’alba al tramonto anche la sfida dei quarti contro Hong Kong, imponendosi con il risultato di 44-27 e facendo sembrare quasi semplice un match che si presentava invece dall’altissimo coefficiente di difficoltà. Stessa storia in semifinale contro la Corea: Italia sempre avanti, padrona dell’assalto, travolgente frazione dopo frazione, fino al verdetto di 45-32 che è stato sentenza della certezza della quarta medaglia di questa spedizione iridata (dopo il bronzo di Edoardo Giordan e gli ori degli sciabolatori e di Andreea Mogos).
Con orgoglio e coraggio, le fiorettiste azzurre hanno dato battaglia in pedana anche alla fortissima Cina soprattutto nella prima parte dell’incontro, uscendo sconfitte per 45-19 ma tra gli applausi, meritatissimi, per un argento che vale davvero come un oro.

È una grande gioia essere ancora su quel podio insieme alle mie compagne – le parole della capitana Loredana Trigilia –. Abbiamo fatto una grande gara e siamo riuscite a confermare l’argento di Terni 2023, non era affatto scontato”. La gioia dell’esordiente Sofia Garnero: “Un debutto che non dimenticherò mai. Sono stata accolto benissimo da questa squadra e sono orgogliosa di farne parte, oltre che di un risultato stupendo”. Dopo l’oro di ieri, oggi medaglia d’argento al collo di Andreea Mogos: “Vincere a livello individuale è stato bellissimo ma le prove a squadre danno sempre grandi emozioni. Siamo state bravissime, possiamo dircelo, lottando dall’inizio alla fine”.

Ha invece chiuso al 6° posto l’Italia degli spadisti, in pedana con Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Edoardo Giordan e Michele Massa. Per i ragazzi del CT Michele Tarantini, con al suo fianco il maestro Daniele Pantoni, debutto con una prova di grande autorità, negli ottavi, contro la Germania battuta per 45-37 dopo un match tirato con carattere e solidità.
Il sogno del podio per il team di spada maschile si è interrotto ai quarti di finale: gli azzurri hanno lottato a testa alta contro la fortissima Cina, cedendo però con il punteggio di 45-35. La formazione italiana è stata così dirottata nel tabellone dei piazzamenti dove ha superato gli Stati Uniti 45-17, prima di uscire sconfitta per 45-39 contro la Francia nell’assalto che ha decretato la 6^ posizione finale dei nostri spadisti.

Domani, nella quinta giornata del Mondiale Paralimpico di Iksan 2025, il programma delle gare individuali sarà chiuso dal fioretto maschile e dalla sciabola femminile, con ben 10 azzurri impegnati.
Nel sabato coreano saranno in pedana tra i fiorettisti Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Mattia Galvagno e Luca Platania Parisi nella categoria A; Michele Massa e Gianmarco Paolucci nella prova B e Leonardo Rigo nella C.
Tra le sciabolatrici, infine, in gara Loredana Trigilia nella competizione A, Julia Markowska e Andreea Mogos nella categoria B.

